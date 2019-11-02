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Гончарук спростував інформацію
про заморожену програму...

Гончарук спростував інформацію про заморожену програму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:34

Гончарук спростував інформацію про заморожену програму...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук спростував інформацію про те, що переговори з МВФ щодо нової програми співпраці заморожені.

Дивися повний текст Гончарук спростував інформацію про заморожену програму співпраці з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:34

То чувство, когда The Wall Street Journal я верю больше, чем Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку
mulder_vik
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