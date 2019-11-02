Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук спростував інформацію про те, що переговори з МВФ щодо нової програми співпраці заморожені.
Дивися повний текст Гончарук спростував інформацію про заморожену програму співпраці з МВФ.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:34
Гончарук спростував інформацію про заморожену програму...
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Дивися повний текст Гончарук спростував інформацію про заморожену програму співпраці з МВФ.
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:34
То чувство, когда The Wall Street Journal я верю больше, чем Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку
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