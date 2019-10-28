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Уряд хоче забезпечити кредити бізнесу під 10-12% у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Уряд працюватиме над тим, щоб наступного року забезпечити підприємцям кредити під 10-12% річних у гривні.
Дивися повний текст Уряд хоче забезпечити кредити бізнесу під 10-12% у 2020 році
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R2
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Додано: Вів 05 лис, 2019 15:55
А какая будет ставка НБУ????
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Галина441
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