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Швейцарський банк прогнозує зростання в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Швейцарський банк прогнозує зростання в Україні кількості мільйонерів - Данилишин
.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:02
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Вів 05 лис, 2019 11:14
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