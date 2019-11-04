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Швейцарський банк прогнозує
зростання в Україні...

Швейцарський банк прогнозує зростання в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:02

Швейцарський банк прогнозує зростання в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Швейцарський банк прогнозує зростання в Україні кількості мільйонерів - Данилишин.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:02

Ясное дело, ведь состав Верховной рады обновился на 80%.
Dobrofey
 
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