Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
Дивися повний текст Виплати на дітей наступного року зростуть.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:46
Виплати на дітей наступного року зростуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виплати на дітей наступного року зростуть.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:46
Значит, дети, которые в детдоме будут получать больше чем которые под опекой. А в чем разница между детьми
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:30
надеюсь, это за счет оптимизации расходной части бюджета и того, что "стали меньше воровать", а не за счет печатного станка.... а так может получиться, что жена станет официально получать больше денег чем я... приятно, черт-возьми, горжусь!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 01:58
Платят ли в Украине деньги просто на обычных детей в обычных семьях? Если да, то сколько?
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