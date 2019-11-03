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Виплати на дітей
наступного року зростуть

Виплати на дітей наступного року зростуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:46

Виплати на дітей наступного року зростуть

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Дивися повний текст Виплати на дітей наступного року зростуть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:46

Значит, дети, которые в детдоме будут получать больше чем которые под опекой. А в чем разница между детьми
irapetpiwna64
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:30

надеюсь, это за счет оптимизации расходной части бюджета и того, что "стали меньше воровать", а не за счет печатного станка.... а так может получиться, что жена станет официально получать больше денег чем я... приятно, черт-возьми, горжусь! :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 01:58

Платят ли в Украине деньги просто на обычных детей в обычных семьях? Если да, то сколько?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:02

Gastarbaiter. На 500 злотых намекаете?!
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:04

  astatempo написав:Gastarbaiter. На 500 злотых намекаете?!

Ну а че? Мелочь - а приятно!
Gastarbaiter
 
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