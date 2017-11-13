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Платні номерні знаки можна
буде придбати в онлайн-сервісі

Платні номерні знаки можна буде придбати в онлайн-сервісі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:25

Платні номерні знаки можна буде придбати в онлайн-сервісі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в МВС.

Дивися повний текст Платні номерні знаки можна буде придбати в онлайн-сервісі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:25

Гос. номерные знаки все платные.Не дезинформируйте народ.
sena_2008atp
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