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Хорошая возможность,нужны
доп средства

Хорошая возможность,нужны доп средства
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:31

Хорошая возможность,нужны доп средства

Приветствую,


Подвернулась возможность хорошо заработать,а средств свободных не хватает.

Несмотря на вал предложений в телефоне оформить кредит/линию от разных банков,я их вообще не рассматривал.То есть абсолютно.
И не тянет,но где-то разжиться опред.суммой надо,поэтому...

Есть какие-то варианты без подтвержденного дохода?

Были депозиты и крупные поступления на мои счета в разных банках,хотя это наверное не играет роли.
На днях тут в ПУМБ зашел ,просто их карту приспичило открыть,менеджер по ходу дела предложила линию открыть,сразу макс лимит запросила-ну ессно отказано.


Как нубу правильно действовать :lol: ?

Заранее спс
greentea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 06:10

Re: Хорошая возможность,нужны доп средства

greentea, какая сумма?

Клиентом каких банков являетесь или являлись?
Есть банк, в котором есть стабильный оборот по карте от 2к грн?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:38

greentea Частный займ под залог недвижимости или авто не рассматриваете? Если такой вариант подходит напишите на почту maxim.boiko98@gmail.com
maxim_boiko
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