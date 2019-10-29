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МАУ заперечує можливість
банкрутства компанії

МАУ заперечує можливість банкрутства компанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:20

МАУ заперечує можливість банкрутства компанії

Пропонуємо до обговорення:
МАУ заявляє, що здійснює низку заходів для уникнення збитків і жодної мови про банкрутство авіакомпанії не може бути.

Дивися повний текст МАУ заперечує можливість банкрутства компанії.
R2
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звичайно, Україну можна оголосити банкрутом, но бєню нєт.
igorbuda52
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