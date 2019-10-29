|
|
МАУ заперечує можливість банкрутства компанії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:20
Пропонуємо до обговорення:
МАУ заявляє, що здійснює низку заходів для уникнення збитків і жодної мови про банкрутство авіакомпанії не може бути.
Дивися повний текст МАУ заперечує можливість банкрутства компанії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91714
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:20
звичайно, Україну можна оголосити банкрутом, но бєню нєт.
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему