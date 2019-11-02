Російська сторона вимагає від України пробачити борги у близько 22 млрд доларів, для того, аби продовжити транзит свого газу.
Дивися повний текст РФ назвала умову для продовження транзиту газу.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:37
РФ назвала умову для продовження транзиту газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ назвала умову для продовження транзиту газу.
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40
Re: РФ назвала умову для продовження транзиту газу
Просто коболеву придеться возвращать премию , за фактически не полученные Украиной 3 млрд $. По остальным искам как между прочим и по иску в 3 млрд $ судебные решения еще не приняты . Как ...можна получить премию за дело которое еще ра стадии рассмотрения в апеляционном суде?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:44
Re: РФ назвала умову для продовження транзиту газу
Ніяк, навіть в цьому випадку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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