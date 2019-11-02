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РФ назвала умову для
продовження транзиту газу

РФ назвала умову для продовження транзиту газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:37

РФ назвала умову для продовження транзиту газу

Пропонуємо до обговорення:
Російська сторона вимагає від України пробачити борги у близько 22 млрд доларів, для того, аби продовжити транзит свого газу.

Дивися повний текст РФ назвала умову для продовження транзиту газу.
R2
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yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40

Re: РФ назвала умову для продовження транзиту газу

Просто коболеву придеться возвращать премию , за фактически не полученные Украиной 3 млрд $. По остальным искам как между прочим и по иску в 3 млрд $ судебные решения еще не приняты . Как ...можна получить премию за дело которое еще ра стадии рассмотрения в апеляционном суде?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:44

Re: РФ назвала умову для продовження транзиту газу

  yama написав:. Как ...можна получить премию за дело которое еще ра стадии рассмотрения в апеляционном суде?

Ніяк, навіть в цьому випадку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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