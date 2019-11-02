РФ назвала умову для продовження транзиту газу

Додано: Вів 05 лис, 2019 21:40

Просто коболеву придеться возвращать премию , за фактически не полученные Украиной 3 млрд $. По остальным искам как между прочим и по иску в 3 млрд $ судебные решения еще не приняты . Как ...можна получить премию за дело которое еще ра стадии рассмотрения в апеляционном суде?

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа