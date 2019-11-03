Україна вперше в історії обмежила генерацію "зелених"...
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“Вчора вночі відбулося перше за всю історію України обмеження генерації “зелених” виробників. Диспетчером “Укренерго” було обмежено вироблення вітроелектростанцій (ВЕС) Ботієвська, Приморська-1, Орловська (всі входять у групу ДТЕК). Таке обмеження становило 300-400 МВт в окремі години вночі”, – написав Герус.
При цьому він зазначив, що ДТЕК все одно отримає оплату “зеленого” тарифу в розмірі 2,9 гривень/кВт-год, незважаючи на те, що енергосистема не споживала і не використовувала вироблену відповідними ВЕС електроенергію.
Для ВЕС характерні піки генерації вночі, коли споживання мінімальне. При ринкових умовах за таку генерацію нічого не платять, чи навіть доплачують за споживання. Все таки пора переходити на ринок зеленої енергії, коли зелений тариф буде платитись в середньому, а не за всю генерацію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"ДТЭК все равно получит оплату “зеленого” тарифа в размере 2,9 гривен/кВт-час, несмотря на то, что энергосистема не потребляла и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию." - "Бери или плати" ? Где-то я это уже слышал. И одна страна, даже отсудила у другой огромную кучу денег. Никто не помнит ?