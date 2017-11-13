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Податкові звіти тепер можна
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Податкові звіти тепер можна безкоштовно здавати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:11

Податкові звіти тепер можна безкоштовно здавати в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Опендатабот".

Дивися повний текст Податкові звіти тепер можна безкоштовно здавати в Опендатабот.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:11

А он отвечает за ошибки в отчете?
arheops
 
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