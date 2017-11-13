|
|
Податкові звіти тепер можна безкоштовно здавати в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Опендатабот".
Дивися повний текст Податкові звіти тепер можна безкоштовно здавати в Опендатабот
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91714
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:11
А он отвечает за ошибки в отчете?
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему