Податкові звіти тепер можна безкоштовно здавати в...

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Додано: Вів 05 лис, 2019 22:11
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:40
arheops, всем своим имуществом На самом деле ничего не мешает, раз уж есть ЭЦП, сходить хотя бы на сайт самой налоговой, всё заполнить там и точно знать, что всё в порядке. Но это же какие-то таинственные "дополнительные временные и денежные затраты".
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