Кошти, отримані в результаті можливого запуску ринку землі, не входять до складу дохідної частини проєкту Державного бюджету на наступний рік.
Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є дохідною частиною бюджету.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є дохідною частиною бюджету.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Какой-то такой заковыристый набор слов. Если "средства, полученные в случае открытия рынка земли, позволят уменьшить заимствования", но при этом они не входят в доходную часть бюджета, значит и заимствования не входят в доходную часть бюджета? Т.е. пилятся целиком и на корню?
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