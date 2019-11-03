Кошти, отримані в результаті можливого запуску ринку землі, не входять до складу дохідної частини проєкту Державного бюджету на наступний рік.
Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є дохідною частиною бюджету.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є дохідною частиною бюджету.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29
Какой-то такой заковыристый набор слов. Если "средства, полученные в случае открытия рынка земли, позволят уменьшить заимствования", но при этом они не входят в доходную часть бюджета, значит и заимствования не входят в доходную часть бюджета? Т.е. пилятся целиком и на корню?
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:32
Re: Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...
Что он несет? Может еще и приватизация не входит в доходную часть бюджета?
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:44
Re: Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...
Чувак просто завуалированно сказал, что деньги от продажи земли пойдут напрямую в карман Коломойского.
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:52
moveton Заимствования, конечно, не входят в доходную часть бюджета.
У бюджета есть дефицит, он покрывается за счет заимствований. Это вне бюджета, как и возврат долга. Заимствования отдавать надо, какие же это доходы?
Про "пилится" Вам видней :(
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53
Giroi Конечно, и приватизация не входит в доходную часть бюджета, а является одним из источников покрытия дефицита.
Додано: Сер 06 лис, 2019 17:42
Что значит "конечно, вне бюджета"? Ну вот совсем недавняя местная статья. Как-то и заимствования и погашения и приватизация все в одной куче бюджетного баланса. Ну да, можно, конечно, заявить "доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно", но смысл в контексте разговора про бюджет на конкретный год их разделять? Только, чтобы поговорить?
Додано: Сер 06 лис, 2019 18:32
mirval
Бред. Весь доход (даже разовый) поступает в бюджет!!! И в бюджете прописан расход на погашения всяких взаимствований и долгов!!!
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