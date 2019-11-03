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Прем'єр пояснив, чому кошти
від продажу землі не є...

Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29

Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти, отримані в результаті можливого запуску ринку землі, не входять до складу дохідної частини проєкту Державного бюджету на наступний рік.

Дивися повний текст Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є дохідною частиною бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29

Какой-то такой заковыристый набор слов. Если "средства, полученные в случае открытия рынка земли, позволят уменьшить заимствования", но при этом они не входят в доходную часть бюджета, значит и заимствования не входят в доходную часть бюджета? Т.е. пилятся целиком и на корню?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:32

Re: Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...

Что он несет? Может еще и приватизация не входит в доходную часть бюджета?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:44

Re: Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...

Чувак просто завуалированно сказал, что деньги от продажи земли пойдут напрямую в карман Коломойского.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:52

moveton Заимствования, конечно, не входят в доходную часть бюджета.
У бюджета есть дефицит, он покрывается за счет заимствований. Это вне бюджета, как и возврат долга. Заимствования отдавать надо, какие же это доходы?
Про "пилится" Вам видней :(
mirval
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53

Giroi Конечно, и приватизация не входит в доходную часть бюджета, а является одним из источников покрытия дефицита.
mirval
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:42

  mirval написав:moveton Заимствования, конечно, не входят в доходную часть бюджета.
У бюджета есть дефицит, он покрывается за счет заимствований. Это вне бюджета, как и возврат долга. Заимствования отдавать надо, какие же это доходы?
Про "пилится" Вам видней :(

Что значит "конечно, вне бюджета"? Ну вот совсем недавняя местная статья. Как-то и заимствования и погашения и приватизация все в одной куче бюджетного баланса. Ну да, можно, конечно, заявить "доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно", но смысл в контексте разговора про бюджет на конкретный год их разделять? Только, чтобы поговорить?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:32

mirval

Бред. Весь доход (даже разовый) поступает в бюджет!!! И в бюджете прописан расход на погашения всяких взаимствований и долгов!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:56

Естественно,деньги от продажи земли,которая в госсобственности,а это около 9 млн га,пойдут в бюджет.Премьеру лучше помалкивать почаще.
Scotch
 
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