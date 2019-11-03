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Прем'єр пояснив, чому кошти
від продажу землі не є...

Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:50

moveton
Я не очень понял, к чему Вы привели ссылку на отчет Госказначейства по выполнению госбюджета.
Вот представьте, у Вас есть зарплата и доходы от бизнеса. И у Вас есть ежедневные расходы. Они как-то сводятся. Например, в этом месяце Вы потратили большею За счет чего?
Были запасы, они уменьшились
Одолжили
Продали недвижимость и расплатились.
Это все - не обороты, это движение активов и пассивов. Если Вам так приятно, назовите это другим бюджетом. Но в том бюджете, о котором речь, отражаются обороты. Их нельзя путать с активами и пассивами,иначе у Вас ничего не сойдется.
И, да, по Вашей ссылке госбюджет. Обычно все-таки считается сводный бюджет, т.е. доходы и расходы государственного и местных бюджетов за вычетом трансферов (передачи денег из одного бюджета другому).
Есть еще бюджеты социальных фондов, без которых не понять движения государственных денег.
Да, так вот приватизация и продажа земли - это покрытие дефицита бюджета. Т.е. дефицит или профицит считается без учета этих доходов.
mirval
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 00:52

  Scotch написав:Естественно,деньги от продажи земли,которая в госсобственности,а это около 9 млн га,пойдут в бюджет.Премьеру лучше помалкивать почаще.


Нет, они пойдут в покрытие дефицита бюджета. А Вам лучше бы послушать знающих людей, чтобы тоже стать знающим. А то чем меньше человек знает, тем больше дает советов :(
mirval
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 02:48

mirval, та ради бога. Как я уже сказал, я не против определения "доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно". Просто в статье как-то не очень чётко освещено, что её единственная цель - это просветить народ, как профессиональные бюджетники определяют термин "доходная часть бюджета". И слов для такой узкой цели там как-то многовато.
moveton
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