Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...

Додано: Чет 07 лис, 2019 00:50

moveton

Я не очень понял, к чему Вы привели ссылку на отчет Госказначейства по выполнению госбюджета.

Вот представьте, у Вас есть зарплата и доходы от бизнеса. И у Вас есть ежедневные расходы. Они как-то сводятся. Например, в этом месяце Вы потратили большею За счет чего?

Были запасы, они уменьшились

Одолжили

Продали недвижимость и расплатились.

Это все - не обороты, это движение активов и пассивов. Если Вам так приятно, назовите это другим бюджетом. Но в том бюджете, о котором речь, отражаются обороты. Их нельзя путать с активами и пассивами,иначе у Вас ничего не сойдется.

И, да, по Вашей ссылке госбюджет. Обычно все-таки считается сводный бюджет, т.е. доходы и расходы государственного и местных бюджетов за вычетом трансферов (передачи денег из одного бюджета другому).

Есть еще бюджеты социальных фондов, без которых не понять движения государственных денег.

Да, так вот приватизация и продажа земли - это покрытие дефицита бюджета. Т.е. дефицит или профицит считается без учета этих доходов.