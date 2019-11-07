Прем'єр пояснив, чому кошти від продажу землі не є...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
moveton Я не очень понял, к чему Вы привели ссылку на отчет Госказначейства по выполнению госбюджета. Вот представьте, у Вас есть зарплата и доходы от бизнеса. И у Вас есть ежедневные расходы. Они как-то сводятся. Например, в этом месяце Вы потратили большею За счет чего? Были запасы, они уменьшились Одолжили Продали недвижимость и расплатились. Это все - не обороты, это движение активов и пассивов. Если Вам так приятно, назовите это другим бюджетом. Но в том бюджете, о котором речь, отражаются обороты. Их нельзя путать с активами и пассивами,иначе у Вас ничего не сойдется. И, да, по Вашей ссылке госбюджет. Обычно все-таки считается сводный бюджет, т.е. доходы и расходы государственного и местных бюджетов за вычетом трансферов (передачи денег из одного бюджета другому). Есть еще бюджеты социальных фондов, без которых не понять движения государственных денег. Да, так вот приватизация и продажа земли - это покрытие дефицита бюджета. Т.е. дефицит или профицит считается без учета этих доходов.
mirval, та ради бога. Как я уже сказал, я не против определения "доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно". Просто в статье как-то не очень чётко освещено, что её единственная цель - это просветить народ, как профессиональные бюджетники определяют термин "доходная часть бюджета". И слов для такой узкой цели там как-то многовато.
Тут есть 1 нюанс Вы постоянно можете читать сообщения типа "Доходы сводного бюджета на 2019г. запланированы на уровне 1трл 127млрд.грн" или "доходы госбюджета - 860.7млрд.грн" - Вы должны понимать что сюда не входит ни приватизация, ни продажа ОВГЗ, ни прочие подобные доходы. Их или надо отдавать, или Вы отдаете свое, которого больше не будет. Т.е. это не доходы от текущей деятельности.
И когда Вы читаете про дефицит или профицит бюджета, в эти цифры также не входят ни суммы поступившие от приватизации или ОВГЗ, так и возврат ранее выпущенных ОВГЗ, а только %% по ним (%% - это текущий расход).
Т.е. речь не о понимания особенностей бюджетирования, а о понимании смысла цифр, которые постоянно приводятся.
mirval написав:Giroi Конечно, и приватизация не входит в доходную часть бюджета, а является одним из источников покрытия дефицита.
Дійсно, ти правий. Але 10% від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення все ж входять до доходів бюджету офіційно (решта 90% йде в місцеві), що прямо протирічить сказаному в статті від імені Гончарука. Інше питання, що більшість землі сільськогосподарського призначення просто не належить державі. Тому й прямих доходів від її продажу не буде.
mirval написав:И когда Вы читаете про дефицит или профицит бюджета, в эти цифры также не входят ни суммы поступившие от приватизации или ОВГЗ, так и возврат ранее выпущенных ОВГЗ, а только %% по ним (%% - это текущий расход).
Т.е. речь не о понимания особенностей бюджетирования, а о понимании смысла цифр, которые постоянно приводятся.
Да да, со смыслом цифр всё ясно. Не понятно одно: что нужно делать с правительством, которое занимается набиранием долгов. Даже со всеми строгими формулировками получается, что доход бюджета от этого не растёт, а вот расходов как раз прибавляется.