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За 9 місяців 2019 року в межах України переказано майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лис, 2019 00:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці НБУ в Фейсбуці.
Дивися повний текст За 9 місяців 2019 року в межах України переказано майже 140 млрд грн (інфографіка)
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