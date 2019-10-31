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Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Найімовірніше, що курс гривні до долара США наступного року почне зростати.
Дивися повний текст Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:15
Так что? В феврале спихиваем по 26?
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