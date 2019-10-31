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Букмекери оцінили шанси гривні
до долара США у 2020 році

Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:15

Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Найімовірніше, що курс гривні до долара США наступного року почне зростати.

Дивися повний текст Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:15

Так что? В феврале спихиваем по 26?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09

Выходит, нам и казино никаких не надо. Просто делать ставки на то, сколько еще ОВГЗ напечатают и под какой процент.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:18

  Dobrofey написав:Выходит, нам и казино никаких не надо. Просто делать ставки на то, сколько еще ОВГЗ напечатают и под какой процент.

В нас вся країна - одне велике казіно із комік-шоу програмою в перерві між запусками рулетки і роздачею карт.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:07

Re: Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році

В спорте букмекеры редко ошибаются
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:34

  Investor_K написав:В спорте букмекеры редко ошибаются

При условии, что не будет договорняка)))
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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