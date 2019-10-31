Найімовірніше, що курс гривні до долара США наступного року почне зростати.
Дивися повний текст Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:15
Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році
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Дивися повний текст Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році.
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09
Выходит, нам и казино никаких не надо. Просто делать ставки на то, сколько еще ОВГЗ напечатают и под какой процент.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:18
В нас вся країна - одне велике казіно із комік-шоу програмою в перерві між запусками рулетки і роздачею карт.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:07
Re: Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році
В спорте букмекеры редко ошибаются
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:34
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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