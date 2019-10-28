За три роки заборгованість із зарплати на підприємствах "Укроборонпрому" істотно зросла і становить понад 445 млн гривень.
Дивися повний текст Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли 445 мільйонів.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:16
Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли 445 мільйонів.
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:25
Re: Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли.
Япона мать ! Що за хрень . Як таке взагалі може бути ? 10 млрд гривень боргів ! Куди всі ті , хто повинен контролювати - весь попередній період дивилися ? Що - немає нікого , хто в цьому винен ?
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