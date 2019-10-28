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Зарплатні борги на підприємствах
Укроборонпрому досягли...

Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:16

Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли...

Пропонуємо до обговорення:
За три роки заборгованість із зарплати на підприємствах "Укроборонпрому" істотно зросла і становить понад 445 млн гривень.

Дивися повний текст Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли 445 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:25

Re: Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому досягли.

Япона мать ! Що за хрень . Як таке взагалі може бути ? 10 млрд гривень боргів ! Куди всі ті , хто повинен контролювати - весь попередній період дивилися ? Що - немає нікого , хто в цьому винен ?
Puente
 
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