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Roshen планує відкривати
десяток магазинів щороку

Roshen планує відкривати десяток магазинів щороку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:30

Roshen планує відкривати десяток магазинів щороку

Пропонуємо до обговорення:
Кондитерська корпорація Roshen планує щорічно відкривати по магазину фірмового роздробу в містах присутності.

Дивися повний текст Roshen планує відкривати десяток магазинів щороку.
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