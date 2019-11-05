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Маркарова розповіла про
плани щодо ПриватБанку і...

Маркарова розповіла про плани щодо ПриватБанку і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:37

Маркарова розповіла про плани щодо ПриватБанку і...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів разом з МВФ розробляє новий меморандум про співпрацю. Передбачувана програма буде розрахована на три роки.

Дивися повний текст Маркарова розповіла про плани щодо ПриватБанку і домовленості з МВФ.
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