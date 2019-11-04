RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент доручив до кінця
року відокремити ГТС від...

Президент доручив до кінця року відокремити ГТС від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:13

Президент доручив до кінця року відокремити ГТС від...

Пропонуємо до обговорення:
Президент поставив завдання до кінця року завершити анбандлінг НАК «Нафтогаз України».

Дивися повний текст Президент доручив до кінця року відокремити ГТС від \"Нафтогазу\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91720
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 11:13

Это функция Президент?
alexander_khirhyalan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 10.10.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Puente і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виплати на дітей наступного року зростуть
R2 » Вів 05 лис, 2019 16:46
4 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 12:02
astatempo
За 9 місяців 2019 року в межах України переказано майже...
R2 » Сер 06 лис, 2019 00:08
0 32
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 00:08
R2
Оренда квартир у Києві: тенденції осені 2019 року
R2 » Пон 04 лис, 2019 10:21
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 10:21
smart_analyst2017

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.