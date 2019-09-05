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Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:37
Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки cпрогнозувало зростання середньої заробітної плати до 16 047 грн у 2022 році.
Дивися повний текст Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз Мінекономіки
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:37
20к в месяц - это минимум средств к "существованию"? Ничесси
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