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Як зростатимуть зарплати у
найближчі три роки - прогноз...

Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:37

Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки cпрогнозувало зростання середньої заробітної плати до 16 047 грн у 2022 році.

Дивися повний текст Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз Мінекономіки.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:37

20к в месяц - это минимум средств к "существованию"? Ничесси
smart_analyst2017
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