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"Укрбуд" не збанкрутує, туди
зайшов новий інвестор -...

"Укрбуд" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:39

"Укрбуд" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю Bihus Info.

Дивися повний текст \"Укрбуд\" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор - радник Кличка.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:40

Не публичный, не знает строительного рынка, не из власти...Шизофреник? А про помочь 40 тыс. - это намекают на альтруиста?
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:00

  laa1999 написав:Не публичный, не знает строительного рынка, не из власти...Шизофреник? А про помочь 40 тыс. - это намекают на альтруиста?


Нет,это Дед Мороз объявился на пару месяцев раньше
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:18

Точно Маск решил опробовать новое направление!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:22

После такого заявления Кличко инвесторов УкрБуда должно бросить в холодный пот
antey1969
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