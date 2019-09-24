Про це він сказав в інтерв'ю Bihus Info.
Дивися повний текст \"Укрбуд\" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор - радник Кличка.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:39
"Укрбуд" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрбуд\" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор - радник Кличка.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:40
Не публичный, не знает строительного рынка, не из власти...Шизофреник? А про помочь 40 тыс. - это намекают на альтруиста?
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:00
Нет,это Дед Мороз объявился на пару месяцев раньше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:18
Точно Маск решил опробовать новое направление!
Или Леня из космоса вернулся :)
Додано: Сер 06 лис, 2019 13:22
После такого заявления Кличко инвесторов УкрБуда должно бросить в холодный пот
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