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В Україні з'явиться Фонд
національного багатства

В Україні з'явиться Фонд національного багатства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18

В Україні з'явиться Фонд національного багатства

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів передбачив 250 млн грн.

Дивися повний текст В Україні з'явиться Фонд національного багатства.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18

..ну норвеги в аналоигчный свой фонд складывали доходы от добычи углеводородов и селедки в северных морях..а мы че туда скидывать станем?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:22

А мы туда доходы от продажи прав на "Сватов" туда будем скидывать
yulukuanov
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:34

Да уж, целых 10 млн долларов "богатства" нации в 40 миллионов человек, по 25 центов на человека. Из них на административные расходы 90% уйдет.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:53

  maestro71 написав:..ну норвеги в аналоигчный свой фонд складывали доходы от добычи углеводородов и селедки в северных морях..а мы че туда скидывать станем?!...

Сейчас наш главный источник дохода - это "работорговля". Экспортируем с госпредприятий на запад рабочую силу, а также членов их семей, получаем возмещение по НДС и складываем ее в этот фонд. Не благодарите!
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:24

Налоги на недра сократили .... а подоходный увеличили в бюджете 2020. Как то так!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:22

Re: В Україні з'явиться Фонд національного багатства

Тобто еквівалент 10-ти млн доларів?.. Зелені маразматики
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:58

Это российский вариант.Всё будет разворовано,для этого и создаётся новая схема дерибана.Главное,назвать красиво. :evil:
Scotch
 
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