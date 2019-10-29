Уряд анонсував запуск у лютому онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу.
Дивися повний текст Кабмін анонсував запуск онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:43
Кабмін анонсував запуск онлайн-платформи для допомоги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін анонсував запуск онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу.
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:43
Привезите на этой платформе один о.уенный РРО, чтобы сразу взять всё, и поделить!
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