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Кабмін анонсував запуск
онлайн-платформи для допомоги...

Кабмін анонсував запуск онлайн-платформи для допомоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:43

Кабмін анонсував запуск онлайн-платформи для допомоги...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд анонсував запуск у лютому онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу.

Дивися повний текст Кабмін анонсував запуск онлайн-платформи для допомоги малому і середньому бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:43

Привезите на этой платформе один о.уенный РРО, чтобы сразу взять всё, и поделить!
astatempo
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