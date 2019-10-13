Китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd будуватиме велику кільцеву дорогу навколо Києва.
Дивися повний текст Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме китайська компанія.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:01
Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме...
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Дивися повний текст Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме китайська компанія.
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:01
Испанский лыжный инструктор передал эстафетную палочку монгольскому следопыту. "попрошу делать взносы!"
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:36
В Украине вся необходимая техника для постройки/ремонта дорог есть. Вместо того, чтобы нормально платить своим рабочим, привлекают турок и китайцев. Каждый день езжу по дороге, которую турки в сторону Демидова ремонтировали. На стыках приходится вытормаживать, чтобы подвеску не расфигачить. И это не Феррари, а на корейском семейном универсале. Вот смысл интуристов привлекать?
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