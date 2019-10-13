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Платну кільцеву дорогу
навколо Києва будуватиме...

Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:01

Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd будуватиме велику кільцеву дорогу навколо Києва.

Дивися повний текст Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме китайська компанія.
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Испанский лыжный инструктор передал эстафетную палочку монгольскому следопыту. "попрошу делать взносы!"
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строить или ремонтировать - после распила денег решат
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мы все умрём
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:36

В Украине вся необходимая техника для постройки/ремонта дорог есть. Вместо того, чтобы нормально платить своим рабочим, привлекают турок и китайцев. Каждый день езжу по дороге, которую турки в сторону Демидова ремонтировали. На стыках приходится вытормаживать, чтобы подвеску не расфигачить. И это не Феррари, а на корейском семейном универсале. Вот смысл интуристов привлекать?
Scientist
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:46

  Scientist написав:В Украине вся необходимая техника для постройки/ремонта дорог есть. Вместо того, чтобы нормально платить своим рабочим, привлекают турок и китайцев. Каждый день езжу по дороге, которую турки в сторону Демидова ремонтировали. На стыках приходится вытормаживать, чтобы подвеску не расфигачить. И это не Феррари, а на корейском семейном универсале. Вот смысл интуристов привлекать?

Ничего не путаете? -- Тот кусок кольцевой, что турки делали -- до сих пор в отличном состоянии. Аналогично с проспектом Победы.
Южный мост "наши" перманентно "ремонтируют" уже года два. 500 метров русановского моста -- эти две нещасные полосы -- уже с год, вроде, "чинили" -- сейчас на другую сторону перешли -- тэмпы не менее впечатляющие.
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