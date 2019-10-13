Китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd будуватиме велику кільцеву дорогу навколо Києва.
Дивися повний текст Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме китайська компанія.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:01
Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме китайська компанія.
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:01
Испанский лыжный инструктор передал эстафетную палочку монгольскому следопыту. "попрошу делать взносы!"
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:36
В Украине вся необходимая техника для постройки/ремонта дорог есть. Вместо того, чтобы нормально платить своим рабочим, привлекают турок и китайцев. Каждый день езжу по дороге, которую турки в сторону Демидова ремонтировали. На стыках приходится вытормаживать, чтобы подвеску не расфигачить. И это не Феррари, а на корейском семейном универсале. Вот смысл интуристов привлекать?
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:46
Ничего не путаете? -- Тот кусок кольцевой, что турки делали -- до сих пор в отличном состоянии. Аналогично с проспектом Победы.
Южный мост "наши" перманентно "ремонтируют" уже года два. 500 метров русановского моста -- эти две нещасные полосы -- уже с год, вроде, "чинили" -- сейчас на другую сторону перешли -- тэмпы не менее впечатляющие.
Додано: Чет 07 лис, 2019 06:19
Робити платною кільцеву дорогу - це якийсь сюр. Сенс кільцевої - відвести транспортні потоки від міста. Якщо вона буде платна то нею хіба "мажори" іздити будуть, і фури, яких тупо заставлять туди їхати. В Польщі на платних автобанах ділянки навколо великих міст - безплатні.
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:04
Я тоже не понимаю, что там за чудо технологии в укладке асфальта которые не могут освоить украинские компании и рабочие. Это же не процессоры и реактивные лайнеры строить.
Нда... что уж говорить про более технологичные отрасли если простую дорогу уже не в силах своими руками сделать...
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 07 лис, 2019 12:55
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:59
Похоже, что технологии у нас не изучают потому, что их не разрабатывают. И ими не делятся из-за рубежа
Потому Южный мост делают так-лопатами или просто никак
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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