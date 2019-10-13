|
|
|
Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:34
Taras Rudko написав:
Робити платною кільцеву дорогу - це якийсь сюр. Сенс кільцевої - відвести транспортні потоки від міста. Якщо вона буде платна то нею хіба "мажори" іздити будуть, і фури, яких тупо заставлять туди їхати. В Польщі на платних автобанах ділянки навколо великих міст - безплатні.
Сюр в том, что есть люди которые считают, что если им не нужно, т.к они не хотят( или не могут платить), то это ни кому не нужно.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1662
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|202
|
|
|2
|161
|
Чет 31 жов, 2019 10:51
ssnet
|
|2
|213
|
|