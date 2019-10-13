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Платну кільцеву дорогу
навколо Києва будуватиме...

Платну кільцеву дорогу навколо Києва будуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:14

Китайцы уже одну дорогу с Хмельницкого на Винницу построили.(прогнали их ссаными тряпками). Теперь за вторую возьмутся. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:34

  Taras Rudko написав:Робити платною кільцеву дорогу - це якийсь сюр. Сенс кільцевої - відвести транспортні потоки від міста. Якщо вона буде платна то нею хіба "мажори" іздити будуть, і фури, яких тупо заставлять туди їхати. В Польщі на платних автобанах ділянки навколо великих міст - безплатні.

Сюр в том, что есть люди которые считают, что если им не нужно, т.к они не хотят( или не могут платить), то это ни кому не нужно.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:29

  Taras Rudko написав:Робити платною кільцеву дорогу - це якийсь сюр. Сенс кільцевої - відвести транспортні потоки від міста. Якщо вона буде платна то нею хіба "мажори" іздити будуть, і фури, яких тупо заставлять туди їхати. В Польщі на платних автобанах ділянки навколо великих міст - безплатні.

Почему сюр? Заплатить эквивалент 1-2 литров топлива и проехать за 20 минут с ветерком или толкаться 2 часа по пробкам и спалить эти же 2 литра топлива. Лучше уж платная дорога, чем вообще никакая.
Gastarbaiter
 
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