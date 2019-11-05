RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд планує в 2020 зібрати
понад 10 млрд грн додаткових...

Уряд планує в 2020 зібрати понад 10 млрд грн додаткових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:28

Уряд планує в 2020 зібрати понад 10 млрд грн додаткових...

Пропонуємо до обговорення:
У проекті державного бюджету на 2020 рік дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану зі збору податків.

Дивися повний текст Уряд планує в 2020 зібрати понад 10 млрд грн додаткових податків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91728
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:28

Обращаем внимание: плата за пользование недрами страны уменьшается, налоги на доходы физлиц увеличиваются. Переводим: олигархам - льготы, а простым украинцам - зачистка карманов. Но есть железобетонная отмазка: "Недра страны принадлежат её народу, а значит освобождаем от налогового бремени народ!"
dnnikolay74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 04.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Букмекери оцінили шанси гривні до долара США у 2020 році
R2 » Сер 06 лис, 2019 09:15
6 239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 15:03
a_gavryliuk_kyiv
Roshen планує відкривати десяток магазинів щороку
R2 » Сер 06 лис, 2019 09:30
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 09:30
PV
Уряд хоче забезпечити кредити бізнесу під 10-12% у 2020 році
R2 » Вів 05 лис, 2019 15:55
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:55
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15753)
06.11.2019 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.