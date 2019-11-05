У проекті державного бюджету на 2020 рік дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану зі збору податків.
Дивися повний текст Уряд планує в 2020 зібрати понад 10 млрд грн додаткових податків.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:28
Уряд планує в 2020 зібрати понад 10 млрд грн додаткових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує в 2020 зібрати понад 10 млрд грн додаткових податків.
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:28
Обращаем внимание: плата за пользование недрами страны уменьшается, налоги на доходы физлиц увеличиваются. Переводим: олигархам - льготы, а простым украинцам - зачистка карманов. Но есть железобетонная отмазка: "Недра страны принадлежат её народу, а значит освобождаем от налогового бремени народ!"
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