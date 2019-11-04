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Послуги посередників при оцінюванні квартир планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:38
Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради подали законопроект 2047-д.
Дивися повний текст Послуги посередників при оцінюванні квартир планують скасувати - законопроект
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:38
ну эти 1.8К окупались заниженной оценкой :) так что все были в плюсе
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