До Верховної Ради подали законопроект 2047-д.
Дивися повний текст Послуги посередників при оцінюванні квартир планують скасувати - законопроект.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:38
Послуги посередників при оцінюванні квартир планують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Послуги посередників при оцінюванні квартир планують скасувати - законопроект.
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:31
Re: Послуги посередників при оцінюванні квартир планують...
Явная ошибка в статье, майданчики оценкой не занимаются, они только посредники. Оценщик выполняет оценку и отправляет результат в реестр ФДМУ через майданчик.
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