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Послуги посередників при
оцінюванні квартир планують...

Послуги посередників при оцінюванні квартир планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:38

Послуги посередників при оцінюванні квартир планують...

Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради подали законопроект 2047-д.

Дивися повний текст Послуги посередників при оцінюванні квартир планують скасувати - законопроект.
R2
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ну эти 1.8К окупались заниженной оценкой :) так что все были в плюсе
MByte
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:31

Re: Послуги посередників при оцінюванні квартир планують...

Послуги з оцінки нерухомості на сьогодні надають лише такі майданчики: Оцінка. Оnline, Професійна оцінка (Про закупівлі), Експрес Оцінка (Акцепт онлайн) і Реєстр оцінка (АСБОУ).

Явная ошибка в статье, майданчики оценкой не занимаются, они только посредники. Оценщик выполняет оценку и отправляет результат в реестр ФДМУ через майданчик.
BIGor
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