RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ не бачить позитивної
динаміки щодо конкуренції на...

АМКУ не бачить позитивної динаміки щодо конкуренції на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:02

АМКУ не бачить позитивної динаміки щодо конкуренції на...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв заявив про повну відсутність позитивних зрушень у формуванні конкуренції на енергетичному ринку України.

Дивися повний текст АМКУ не бачить позитивної динаміки щодо конкуренції на енергоринку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91729
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:03

"свободный выбор электропоставщика потребителем", но "зелёную" энергию нужно покупать добровольно и с песней. Какую конкуренцию при такой свободе ожидает АМКУ?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маркарова розповіла про плани щодо ПриватБанку і...
R2 » Сер 06 лис, 2019 10:37
2 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 13:23
Галина441
У Мінсоцполітики пояснили питання щодо виплат при...
R2 » Вів 05 лис, 2019 12:20
0 46
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 12:20
R2
Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок 1, 2
R2 » Пон 28 жов, 2019 17:44
11 642
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 15:18
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.