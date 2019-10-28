Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв заявив про повну відсутність позитивних зрушень у формуванні конкуренції на енергетичному ринку України.
Дивися повний текст АМКУ не бачить позитивної динаміки щодо конкуренції на енергоринку.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 18:02
АМКУ не бачить позитивної динаміки щодо конкуренції на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ не бачить позитивної динаміки щодо конкуренції на енергоринку.
Додано: Сер 06 лис, 2019 18:03
"свободный выбор электропоставщика потребителем", но "зелёную" энергию нужно покупать добровольно и с песней. Какую конкуренцию при такой свободе ожидает АМКУ?
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