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Схвалено зміни до
Земельного кодексу

Схвалено зміни до Земельного кодексу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:37

Схвалено зміни до Земельного кодексу

Пропонуємо до обговорення:
Важливі моменти цього законопроекту.

Дивися повний текст Схвалено зміни до Земельного кодексу.
R2
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