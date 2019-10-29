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НАБУ відкрило
провадження проти Кличка

НАБУ відкрило провадження проти Кличка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:38

НАБУ відкрило провадження проти Кличка

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти міського голови Києва Віталія Кличка.

Дивися повний текст НАБУ відкрило провадження проти Кличка.
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