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Кличко відкрив третю чергу парку
«Наталка» на Оболоні (фото)

Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» на Оболоні (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:55

Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» на Оболоні (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.

Дивися повний текст Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» на Оболоні (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:55

Большая площадка, но пользы в ней близко к нулю :) рядом уже есть более функциональные и меньше по размеру площадки. На той же площадке воркаута - детям всегда интересно полазить.
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