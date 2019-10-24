Мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.
Дивися повний текст Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» на Оболоні (фото).
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:55
Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» на Оболоні (фото)
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Дивися повний текст Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» на Оболоні (фото).
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:55
Большая площадка, но пользы в ней близко к нулю :) рядом уже есть более функциональные и меньше по размеру площадки. На той же площадке воркаута - детям всегда интересно полазить.
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