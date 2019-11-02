Метро на столичний Виноградар планують добудувати до кінця 2021 року.
Дивися повний текст Киянам повідомили, коли відкриють метро на Виноградар.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 05:48
Киянам повідомили, коли відкриють метро на Виноградар
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Дивися повний текст Киянам повідомили, коли відкриють метро на Виноградар.
Додано: Чет 07 лис, 2019 05:48
Кличко "Стоимость строительства обойдется бюджету столицы почти в 6 млрд гривен. Сейчас на строительство метро на Виноградарь уже выделено более двух с половиной миллиардов гривен.
Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров"
Т.е. яму в 25 местров вырыли за 2,5 ярда.
Прэлесно.
Запоминаем цифры. Вангую, что 21 году будет как с Шулявским и Русановским мостами и с куском в 1,8 км окружной на Оболонь: х2- х3.
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