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Киянам повідомили, коли
відкриють метро на Виноградар

Киянам повідомили, коли відкриють метро на Виноградар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 05:48

Киянам повідомили, коли відкриють метро на Виноградар

Пропонуємо до обговорення:
Метро на столичний Виноградар планують добудувати до кінця 2021 року.

Дивися повний текст Киянам повідомили, коли відкриють метро на Виноградар.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 05:48

Кличко "Стоимость строительства обойдется бюджету столицы почти в 6 млрд гривен. Сейчас на строительство метро на Виноградарь уже выделено более двух с половиной миллиардов гривен.
Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров"
Т.е. яму в 25 местров вырыли за 2,5 ярда.
Прэлесно.

Запоминаем цифры. Вангую, что 21 году будет как с Шулявским и Русановским мостами и с куском в 1,8 км окружной на Оболонь: х2- х3.
EKO
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