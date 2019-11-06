Черговий запуск Falcon 9 з супутниками Starlink для покриття інтернетом може встановити рекорд в масштабах всієї космічної галузі.
Дивися повний текст SpaceX планує встановити новий рекорд у космічній галузі.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 08:40
SpaceX планує встановити новий рекорд у космічній галузі
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Дивися повний текст SpaceX планує встановити новий рекорд у космічній галузі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:40
Возвращение первой ступени за счёт снижения массы выводимой на орбиту полезной нагрузки почти в полтора раза. --
Это как продавать 0.5 пива в стеклянной бутылке по цене 1 л в пластиковой.
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