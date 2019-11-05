Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) очікує зростання економіки України в 3,3% ВВП в 2019 році і 3,5% в 2020 році.
Дивися повний текст ЄБРР озвучив очікування щодо зростання економіки України.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 09:32
ЄБРР озвучив очікування щодо зростання економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР озвучив очікування щодо зростання економіки України.
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:32
Добрый день, поставьте пожалуйста сам линк на прес-релиз, а ещё лучше на прогноз.
И ещё, если не сложно, можно ли выделить рубрику (или просто таблицу) с макропрогнозами международных фин. организаций + прогнозы Минекономики и НБУ по основным макро показателям? Мне кажется, это было бы интересно, так как мы имеем на сегодня все прогнозы обновлённые и актуальные. А затем можно было бы сравнить с фактом ;) Спасибо!
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