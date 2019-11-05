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ЄБРР озвучив очікування щодо
зростання економіки України

ЄБРР озвучив очікування щодо зростання економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:32

ЄБРР озвучив очікування щодо зростання економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) очікує зростання економіки України в 3,3% ВВП в 2019 році і 3,5% в 2020 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:32

Добрый день, поставьте пожалуйста сам линк на прес-релиз, а ещё лучше на прогноз.
И ещё, если не сложно, можно ли выделить рубрику (или просто таблицу) с макропрогнозами международных фин. организаций + прогнозы Минекономики и НБУ по основным макро показателям? Мне кажется, это было бы интересно, так как мы имеем на сегодня все прогнозы обновлённые и актуальные. А затем можно было бы сравнить с фактом ;) Спасибо!
lrs7719
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