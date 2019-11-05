Згідно звіту Української процесингової агенції, за перше півріччя 2019 року загальна кількість транзакцій за платіжними карткам зросла на 33%.
Дивися повний текст Україна переходить на prepaid: у чому популярність конфіденційних карток.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:52
Україна переходить на prepaid: у чому популярність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переходить на prepaid: у чому популярність конфіденційних карток.
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:52
1. Люди постепенно теряют доверие к банкам, но вносят деньги за якобы обезличенные карты?
2. Не готовы к подписанию сложных договоров и поэтому присоединяются к публичной офферте, где они ничего даже обсудить не могут и, как правило, являются почти бесправной стороной в части защиты собственных интересов?
3.Не готовы к длительным процедурам идентификации и поэтому будут "мягко" идентифицироваться через операторов, которые завтра будут иметь паспортные данные каждой сми-карты?
Декларируемая идея не особо стыкуется с борьбой с терроризмом и отмыванием, но 1-3 говорит о том, что это просто технология продажи, и конфиденциальности никакой нет.
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:58
Что нужно, чтоб тема взлетела:
1. Лимиты больше
2. Кешбек
3. Бесплатное обслуживание
4. Простой вход-выход, желательно подешевле или бесплатно
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:25
Re: Україна переходить на prepaid: у чому популярність...
Для припейд ничего этого не будет
|